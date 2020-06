Robuste Konjunkturdaten hellten die Stimmung zudem weiter auf. So hat sich die Trendwende der deutschen Wirtschaft im Juni laut dem Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft von IHS Markit bestätigt und auch die Unternehmensstimmung in der Eurozone hellte sich deutlich auf.

Positive Vorgaben aus den USA und Asien heben auch am deutschen Markt die Stimmung. Unterschiedliche Aussagen aus den USA zum Handelsabkommen mit China sorgten am frühen Morgen zeitweise für Verwirrung, diese hat sich inzwischen jedoch wieder gelegt. "Das Handelsabkommen mit China ist vollständig intakt. Hoffentlich werden sie weiterhin die Bedingungen der Vereinbarung erfüllen!", bestätigte US-Präsident Trump.

Der DAX eröffnete um 0,79 Prozent höher bei 12.360,09 Punkten und baut seine Gewinne im weiteren Verlauf kräftig aus. Dabei überspringt er auch die Marke von 12.400 Zählern, an der er zuletzt mehrfach abgeprallt war, und im Anschluss auch gleich die 12.500-Punkte-Marke.Der TecDAX ging bei 2.965,01 Zählern um 0,42 Prozent höher in den Markt und klettert aktuell weiter.

Am Dienstag legen die Kurse am deutschen Markt kräftig zu.

Der US-Leitindex Dow Jones notierte zum Handelsstart 0,52 Prozent höher bei 26.159,39 Punkten und hält sich auf grünem Terrain. Der NASDAQ Composite ging mit einem Plus von 0,74 Prozent bei 10.130,83 Zählern in die Sitzung und steigt weiter auf ein neues Rekordhoch bei zeitweise 10.151,43 Zähler.

Am Dienstag zeigten sich die wichtigsten Börsen in Asien von ihrer freundlichen Seite.

In Tokio gewann der Nikkei bis zur Schlussglocke 0,50 Prozent auf 22.549,05 Punkte hinzu.

Der Shanghai Composite schloss 0,18 Prozent höher bei 2.970,62 Stellen. In Hongkong legte der Hang Seng bis zum Handelsende um 1,62 Prozent auf 24.907,34 Einheiten zu.

Nachdem Trumps Handelsberater Peter Navarro im frühen Dienstagshandel in Asien zunächst mit einem Kommentar, das Handelsabkommen zwischen den USA und China sei vorbei, für Verwirrung und Kursabgaben gesorgt hatte, beruhigte Trump die Situation wieder. Er sagte via Twitter, das Handelsabkommen sei vollständig intakt. "Hoffentlich werden sie sich weiterhin an die Bedingungen des Abkommens halten!", so der US-Präsident.

