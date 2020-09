Der deutsche Aktienmarkt entwickelte sich am Montag äußerst freundlich.

Der DAX eröffnete mit einem Gewinn von 1,64 Prozent bei 12.673,73 Zählern und baute diesen im weiteren Handelsverlauf noch aus. Er verabschiedete sich mit einem Zuschlag von 3,22 Prozent bei 12.870,87 Zählern aus dem Handel. Auch für den TecDAX ging es letztlich kräftig aufwärts, nachdem er anfänglich schon um 0,55 Prozent auf 3.032,08 Indexpunkte gestiegen war. Er ging letztlich 1,75 Prozent fester bei 3.068,27 Einheiten aus dem Börsengeschehen.

Nachdem die US-Börsen am Freitag schon kräftig zugelegt haben, lieferten sie auch am Montag Rückenwind für den deutschen Aktienmarkt. Doch laut Martin Utschneider blieben die Anleger angesichts der angespannten politischen Lage in den USA sowie einer drohenden zweiten Corona-Infektionswelle im Herbst sehr nervös: "Die Nervosität der Marktteilnehmer lässt sich an den gestiegenen Kursausschlägen ablesen", zitierte dpa den Analysten.

