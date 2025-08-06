DAX24.237 +1,3%ESt505.335 +1,4%Top 10 Crypto15,92 +3,4%Dow43.952 -0,6%Nas21.268 +0,5%Bitcoin100.347 +1,7%Euro1,1618 -0,3%Öl66,86 -0,2%Gold3.388 +0,6%
"Besser spät als nie!" - Cornelia Eidloth im Interview über Geldanlage und Finanzbildung
So bewegt sich Siemens Energy

Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Nachmittag nahe Vortagesschluss

07.08.25 16:08 Uhr
Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Die Aktie von Siemens Energy zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 98,58 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
96,72 EUR -2,00 EUR -2,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Siemens Energy-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 98,58 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siemens Energy-Aktie bei 102,15 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens Energy-Aktie bisher bei 98,58 EUR. Bei 101,85 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.145.039 Siemens Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 104,85 EUR erreichte der Titel am 31.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,36 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 22,94 EUR am 09.08.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Energy-Aktie 76,73 Prozent sinken.

Nachdem Siemens Energy seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,279 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Siemens Energy-Aktie im Durchschnitt mit 72,81 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens Energy am 06.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,71 EUR, nach 0,09 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,72 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,75 Mrd. EUR im Vergleich zu 8,28 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Siemens Energy wird am 18.11.2025 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 10.08.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Energy ein EPS in Höhe von 1,51 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Siemens Energy-Aktie nach Gewinnmitnahmen wieder im Plus: Rekordauftragsbuch - Prognose bekräftigt

Bernstein Research beurteilt Siemens Energy-Aktie mit Underperform

Siemens Energy-Aktie: Jüngste Einstufung durch UBS AG

Bildquellen: Siemens Energy AG

