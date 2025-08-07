Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag gesucht

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Siemens Energy. Zuletzt wies die Siemens Energy-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 96,46 EUR nach oben.

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Energy-Papiere um 11:48 Uhr 0,2 Prozent. Die Siemens Energy-Aktie legte bis auf 96,80 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 96,02 EUR. Von der Siemens Energy-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 234.223 Stück gehandelt.

Am 31.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 104,85 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,70 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 22,94 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.08.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Energy-Aktie 320,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Siemens Energy-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,335 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 72,81 EUR.

Am 06.08.2025 legte Siemens Energy die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,71 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,16 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 9,75 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Energy 8,80 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 18.11.2025 dürfte Siemens Energy Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Siemens Energy dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 10.08.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,51 EUR je Siemens Energy-Aktie.

