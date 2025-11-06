DAX23.734 -1,3%Est505.611 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,97 -2,7%Nas23.054 -1,9%Bitcoin87.554 -3,1%Euro1,1549 +0,5%Öl63,61 +0,1%Gold3.977 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T DHL Group (ex Deutsche Post) 555200 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 NEL ASA A0B733 Palantir A2QA4J Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 RENK RENK73 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000er-Marke: DAX letztlich tiefrot -- Wall Street mit Abgaben -- Rheinmetall mit starker Bilanz -- D-Wave, Moderna, NVIDIA, Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid im Fokus
Top News
Amazon-Aktie: Amazons FireTV-Stick bekommt neuen Namen - was sich sonst ändert Amazon-Aktie: Amazons FireTV-Stick bekommt neuen Namen - was sich sonst ändert
Yardeni Research optimistisch: Steigt der Goldpreis bis 2030 auf 10.000 US-Dollar? Yardeni Research optimistisch: Steigt der Goldpreis bis 2030 auf 10.000 US-Dollar?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF. Der weltweit erste ETF, der sich der europäischen Verteidigungsindustrie widmet. Entdecken Sie EUDF

Trump: Preise für Abnehmspritzen in den USA sollen sinken

06.11.25 22:54 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Eli Lilly
803,70 EUR -13,80 EUR -1,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump will die Preise in den USA für die Abnehmspritzen Wegovy und Zepbound senken. Er schloss dazu eine Vereinbarung mit den Pharmakonzernen Eli Lilly und Novo Nordisk. Ob das Ganze Auswirkungen auf die Preisgestaltung für Abnehmmittel in Europa hat, ist unklar.

Wer­bung

Die Vereinbarung soll laut Trump Schluss machen mit überhöhten US-Medikamentenpreisen. Pharmafirmen würden in den USA deutlich höhere Preise verlangen als in Europa oder Asien. Tatsächlich gelten die USA bei vielen Medikamenten als einer der teuersten Märkte der Welt. Länder in Europa oder Asien verhandeln meist zentrale Höchstpreise und regulieren die Pharmaindustrie stärker.

So sieht der Deal aus

Die Medikamente, die unter anderem den Appetit regulieren und in Studien zu deutlichen Gewichtsverlusten führten, waren zuletzt stark nachgefragt. Aber sie sind teuer und die Kosten werden von Versicherungen kaum erstattet. Eli Lilly und Novo Nordisk haben nun zugestimmt, die beiden Mittel zur Gewichtsreduktion zu an internationale Preise angepassten Listenpreisen zu verkaufen, um sich im Gegenzug über staatliche Programme wie Medicare - der staatlichen Krankenversicherung für Senioren - Millionen neuer Patienten erschließen und planbare Umsätze sichern zu können.

Auch Menschen ohne Versicherungsschutz sollen profitieren: Über ein neues Portal namens "TrumpRx" sollen Patienten die Mittel künftig direkt bei den Herstellern günstiger beziehen können. "Wir reden darüber, den Preis von rund 1350 Dollar (bei Wegovy) auf letztlich 250 Dollar pro Monat zu senken", sagte Trump. Zepbound soll von knapp 1000 Dollar auf 346 Dollar pro Monat reduziert werden. Künftige Tabletten-Versionen der Wirkstoffe sollen - bei Zulassung - nicht mehr als 149 Dollar (umgerechnet 130 Euro) im Monat kosten.

Wer­bung

Kennedy spricht von Kampf gegen Krise chronischer Erkrankungen

Trumps Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. sprach von einem historischen Durchbruch im Kampf gegen chronische Erkrankungen, deren Haupttreiber Adipositas sei. Die Medikamente seien bislang vor allem wohlhabenden Patienten vorbehalten gewesen. Übergewicht verursache rund die Hälfte der Gesundheitskosten in den USA.

In Deutschland sind beide Wirkstoffe hinter den Medikamenten zugelassen. Mittel zur Gewichtsreduktion werden aber in der Regel nicht von den gesetzlichen Krankenkassen erstattet. Für die Diabetes-Behandlung wird derselbe Wirkstoff wie in Wegovy unter dem Namen Ozempic hingegen oftmals erstattet./hae/DP/he

In eigener Sache

Übrigens: Eli Lilly und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Eli Lilly

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Eli Lilly

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Novo Nordisk

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Novo Nordisk

DatumRatingAnalyst
13:51Novo Nordisk BuyGoldman Sachs Group Inc.
13:06Novo Nordisk BuyDeutsche Bank AG
12:21Novo Nordisk NeutralUBS AG
05.11.2025Novo Nordisk OutperformBernstein Research
05.11.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
13:51Novo Nordisk BuyGoldman Sachs Group Inc.
13:06Novo Nordisk BuyDeutsche Bank AG
05.11.2025Novo Nordisk OutperformBernstein Research
05.11.2025Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.11.2025Novo Nordisk OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
12:21Novo Nordisk NeutralUBS AG
05.11.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
22.10.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
13.10.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
06.10.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
05.11.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
27.10.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
06.08.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
23.06.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
07.05.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novo Nordisk nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen