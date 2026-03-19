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Symbol OAODF

Deutsche Bank AG

1&1 Buy

14:06 Uhr
1&1 Buy
Aktie in diesem Artikel
1&1 AG
23,40 EUR 0,10 EUR 0,43%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für 1&1 mit einem Kursziel von 27 Euro auf "Buy" belassen. Das vierte Quartal habe die Erwartungen verfehlt, der Ausblick liege auf Augenhöhe, schrieb Keval Khiroya in dem am Freitag vorliegenden Kommentar. Erstmals habe das Mobilfunkunternehmen mittelfristige Ergebnisziele genannt, was auf besonders viel Zuversicht hindeuten könne./rob/ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 1&1 AG

Zusammenfassung: 1&1 Buy

Unternehmen:
1&1 AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
27,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
23,25 €		 Abst. Kursziel*:
16,13%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
23,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,38%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
23,53 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu 1&1 AG

13:36 1&1 Neutral UBS AG
19.03.26 1&1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
17.03.26 1&1 Equal Weight Barclays Capital
17.03.26 1&1 Buy Deutsche Bank AG
13.03.26 1&1 Equal Weight Barclays Capital
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