1&1 Aktie
Marktkap. 4,17 Mrd. EURKGV 26,36
WKN 554550
ISIN DE0005545503
Symbol OAODF
1&1 Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für 1&1 von 19,00 auf 20,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Ganesha Nagesha passte die Schätzungen am Sonntag an die Ergebnisse des vierten Quartals 2025 an. An der Einschätzung ändert sich nichts./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2026 / 18:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.04.2026 / 18:18 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 1&1 AG
Zusammenfassung: 1&1 Equal Weight
|Unternehmen:
1&1 AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
20,50 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
23,55 €
|Abst. Kursziel*:
-12,95%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
23,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-12,77%
|
Analyst Name:
Ganesha Nagesha
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
23,62 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu 1&1 AG
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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