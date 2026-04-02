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Barclays Capital

1&1 Equal Weight

08:41 Uhr
1&1 Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
1&1 AG
23,50 EUR -0,10 EUR -0,42%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für 1&1 von 19,00 auf 20,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Ganesha Nagesha passte die Schätzungen am Sonntag an die Ergebnisse des vierten Quartals 2025 an. An der Einschätzung ändert sich nichts./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2026 / 18:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.04.2026 / 18:18 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 1&1 AG

Zusammenfassung: 1&1 Equal Weight

Unternehmen:
1&1 AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
20,50 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
23,55 €		 Abst. Kursziel*:
-12,95%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
23,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-12,77%
Analyst Name:
Ganesha Nagesha 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
23,62 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu 1&1 AG

08:41 1&1 Equal Weight Barclays Capital
25.03.26 1&1 Halten DZ BANK
25.03.26 1&1 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.03.26 1&1 Buy Deutsche Bank AG
20.03.26 1&1 Neutral UBS AG
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