AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie
Marktkap. 101,26 Mrd. EURKGV 17,85 Div. Rendite 1,45%
WKN A2ASUV
ISIN BE0974293251
Symbol BUDFF
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für AB Inbev von 85 auf 88 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Brauereikonzern setze gen Jahresende zum Sprint an, schrieb Laurence Whyatt am Donnerstagabend nach den Zahlen und bestätigten Jahreszielen. Das lasse Spielraum für die Markterwartungen./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 17:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
88,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
52,44 €
|Abst. Kursziel*:
67,81%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
52,42 €
|Abst. Kursziel aktuell:
67,87%
|
Analyst Name:
Laurence Whyatt
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
73,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|14:26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|Barclays Capital
|12:06
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|UBS AG
|11:41
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:21
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|Barclays Capital
|12:06
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|UBS AG
|11:41
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:21
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|Barclays Capital
|12:06
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|UBS AG
|11:41
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:21
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|31.10.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|09.10.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|21.09.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|07.08.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|27.02.25
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|26.02.25
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.01.25
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|04.12.24
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|30.09.24
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG