AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie

61,84 EUR +0,62 EUR +1,01 %
STU
61,74 EUR +1,52 EUR +2,52 %
GVIE
Marktkap. 119,97 Mrd. EUR

KGV 17,98 Div. Rendite 1,47%
WKN A2ASUV

ISIN BE0974293251

Symbol BUDFF

JP Morgan Chase & Co.

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight

02.04.26
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
61,84 EUR 0,62 EUR 1,01%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Sie rechne bei dem Brauereikonzern mit einem gewissen Absatzanstieg, da die Terminierung von Ostern den wichtigsten Märkten zugutekomme, schrieb Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Vorschau. Dank solider Wachstumsgrundlagen, einer soliden Bilanz und der anstehenden Aktienrückkäufe bleibe AB Inbev ihr bevorzugter Wert im Bereich der europäischen Basiskonsumgüter./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2026 / 18:25 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2026 / 18:25 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight

Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
73,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
61,74 €		 Abst. Kursziel*:
18,24%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
61,84 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,05%
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
79,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

02.04.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.03.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy Goldman Sachs Group Inc.
18.03.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform RBC Capital Markets
18.03.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.03.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy UBS AG
