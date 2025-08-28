DAX 24.040 +0,0%ESt50 5.397 +0,1%Top 10 Crypto 15,70 -1,3%Dow 45.637 +0,2%Nas 21.705 +0,5%Bitcoin 95.109 -1,3%Euro 1,1671 -0,1%Öl 68,16 -0,2%Gold 3.411 -0,2%
UniCredit erhöht Beteiligung an Alpha Bank
Marvell-Aktie stürzt kräftig ab: Rekordumsatz reicht nicht, KI-Euphorie bleibt aus
EU bringt Zollsenkung für US-Produkte auf den Weg - US-Zollfreiheit für Pakete endet
ABB (Asea Brown Boveri) Aktie

57,44 EUR -0,30 EUR -0,52 %
STU
54,33 CHF +0,15 CHF +0,28 %
BRX
Marktkap. 104,91 Mrd. EUR

KGV 26,21 Div. Rendite 1,83%
JP Morgan Chase & Co.

ABB (Asea Brown Boveri) Neutral

08:01 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung der Aktien von ABB beim Kursziel von 55 Franken mit "Neutral" wieder aufgenommen. Operativ lasse sich die heutige ABB mit dem Konzern vor fünf Jahren gar nicht mehr vergleichen, lobte Phil Buller in seiner am Freitag vorliegenden Neubewertung des Elektronik-Subsektors der europäischen Investitionsgüterbranche. Viel Positives sei inzwischen aber eingepreist. Buller hält die Bewertung für fair und sieht kaum Anpassungsbedarf bei den Markterwartungen. Seine Favoriten heißen Siemens und Legrand./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 23:07 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
55,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
54,38 CHF		 Abst. Kursziel*:
1,14%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
54,33 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
1,23%
Analyst Name:
Phil Buller 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
48,63 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

08:01 ABB (Asea Brown Boveri) Neutral JP Morgan Chase & Co.
19.08.25 ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform RBC Capital Markets
31.07.25 ABB (Asea Brown Boveri) Neutral UBS AG
21.07.25 ABB (Asea Brown Boveri) Sell Deutsche Bank AG
18.07.25 ABB (Asea Brown Boveri) Underweight Barclays Capital
mehr Analysen

