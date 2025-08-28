ABB (Asea Brown Boveri) Aktie
Marktkap. 104,91 Mrd. EURKGV 26,21 Div. Rendite 1,83%
WKN 919730
ISIN CH0012221716
Symbol ABLZF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung der Aktien von ABB beim Kursziel von 55 Franken mit "Neutral" wieder aufgenommen. Operativ lasse sich die heutige ABB mit dem Konzern vor fünf Jahren gar nicht mehr vergleichen, lobte Phil Buller in seiner am Freitag vorliegenden Neubewertung des Elektronik-Subsektors der europäischen Investitionsgüterbranche. Viel Positives sei inzwischen aber eingepreist. Buller hält die Bewertung für fair und sieht kaum Anpassungsbedarf bei den Markterwartungen. Seine Favoriten heißen Siemens und Legrand./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 23:07 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2025 / 00:15 / BST
|Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
55,00 CHF
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
54,38 CHF
|Abst. Kursziel*:
1,14%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
54,33 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
1,23%
Analyst Name:
Phil Buller
|KGV*:
|Ø Kursziel:
48,63 CHF
|08:01
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.07.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|UBS AG
|21.07.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|18.07.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Underweight
|Barclays Capital
