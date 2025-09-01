ABB (Asea Brown Boveri) Aktie
Marktkap. 104,52 Mrd. EURKGV 26,21 Div. Rendite 1,83%
WKN 919730
ISIN CH0012221716
Symbol ABLZF
ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat ABB mit einem Kursziel von 51 Franken auf "Sector Perform" belassen. Seine Ergebnisschätzungen (EPS) für die europäischen Investitionsgüterhersteller seien seit Jahresbeginn gesunken, da die US-Zölle für neue Unsicherheiten hinsichtlich der Geschäftsaussichten sowie eine weitere Verzögerung der zyklischen Erholung sorgten, schrieb Mark Fielding in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Nach der Erholung vor allem der großen Unternehmenstitel im zweiten Quartal sei er deshalb für den Sektor nun etwas neutraler gestimmt. Titel wie Schneider Electric, Alfa Laval, Metso, Daimler Truck, Weir und Vesuvius seien aber immer noch attraktiv./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 22:13 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
51,00 CHF
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
53,34 CHF
|Abst. Kursziel*:
-4,39%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
53,30 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-4,32%
|
Analyst Name:
Mark Fielding
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
48,63 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
