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Marktkap. 24,62 Mrd. EUR

KGV 22,53 Div. Rendite 1,66%
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Symbol ADDDF

Jefferies & Company Inc.

adidas Buy

11:31 Uhr
adidas Buy
Aktie in diesem Artikel
adidas
146,10 EUR -2,35 EUR -1,58%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 190 Euro auf "Buy" belassen. Der Sportartikelhersteller untermauere seine Argumente mit Resultaten, die in keinem Verhältnis stünden zur Bewertung, schrieb James Grzinic in seinem am Donnerstag vorliegenden Resümee des Quartalsberichts. Es mehrten sich die Anzeichen für eine breitere Markenattraktivität. In unsicheren Zeiten sei dies im Konsumgüterbereich ein zunehmend seltenes Merkmal./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 18:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 18:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com

Zusammenfassung: adidas Buy

Unternehmen:
adidas		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
190,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
145,85 €		 Abst. Kursziel*:
30,27%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
146,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,05%
Analyst Name:
James Grzinic 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
201,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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