adidas Aktie
Marktkap. 24,62 Mrd. EURKGV 22,53 Div. Rendite 1,66%
WKN A1EWWW
ISIN DE000A1EWWW0
Symbol ADDDF
adidas Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 190 Euro auf "Buy" belassen. Der Sportartikelhersteller untermauere seine Argumente mit Resultaten, die in keinem Verhältnis stünden zur Bewertung, schrieb James Grzinic in seinem am Donnerstag vorliegenden Resümee des Quartalsberichts. Es mehrten sich die Anzeichen für eine breitere Markenattraktivität. In unsicheren Zeiten sei dies im Konsumgüterbereich ein zunehmend seltenes Merkmal./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 18:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 18:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com
Zusammenfassung: adidas Buy
|Unternehmen:
adidas
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
190,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
145,85 €
|Abst. Kursziel*:
30,27%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
146,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
30,05%
|
Analyst Name:
James Grzinic
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
201,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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