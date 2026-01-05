AIR France-KLM Aktie
Marktkap. 3,19 Mrd. EURKGV 8,74 Div. Rendite 0,00%
WKN A3EJGH
ISIN FR001400J770
Symbol AFRAF
AIR France-KLM Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Air France-KLM auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Die Transformation mache Fortschritte, schrieb Andrew Lobbenberg in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach einem Gespräch mit dem IR-Chef./rob/ajx/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 10:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 10:41 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Alexey Goosev / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AIR France-KLM Equal Weight
|Unternehmen:
AIR France-KLM
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
10,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
11,88 €
|Abst. Kursziel*:
-15,79%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
11,87 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-15,72%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
11,61 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
