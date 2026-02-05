Goldman Sachs Group Inc.

Air Liquide Buy

11:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Air Liquide von 184 auf 179 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Georgina Fraser verließ am Dienstag für Europas Chemiewerte die Deckung und wurde mit einem pro-zyklischen Ansatz optimistischer. Die Stimmung sei zwar noch schlecht, aber es gebe erste Anzeichen der Wirtschaftsbelebung und Besserung des Branchenumfelds, so Fraser. Beim Industriegasekonzern sind ihr die kurzfristigen Markterwartungen an die Margenerholung allerdings zu offensiv. Sie erwartet die Belebung eher später ab 2027 und dann 2028./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 09:54 / GST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com