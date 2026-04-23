Air Liquide Aktie
Marktkap. 108,84 Mrd. EURKGV 26,28 Div. Rendite 2,31%
WKN 850133
ISIN FR0000120073
Symbol AIQUF
Air Liquide Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Air Liquide nach Zahlen mit einem Kursziel von 204 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatz habe im ersten Quartal um ein Prozent unter dem Expertenkonsens gelegen, schrieb der neu für den Gasekonzern zuständige Analyst Marcus Dunford-Castro am Dienstag in seiner ersten Einschätzung. Seine eigene Prognose sei sogar noch etwas anspruchsvoller gewesen als der Konsens./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 02:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 02:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Air Liquide Buy
|Unternehmen:
Air Liquide S.A.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
204,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
181,84 €
|Abst. Kursziel*:
12,19%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
182,78 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,61%
|
Analyst Name:
Marcus Dunford-Castro
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
200,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Air Liquide S.A.
|09:51
|Air Liquide Overweight
|Barclays Capital
|09:31
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:11
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.04.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|08.04.26
|Air Liquide Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
