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Jefferies & Company Inc.

Airbus SE Hold

19:36 Uhr
Airbus SE Hold
Aktie in diesem Artikel
Airbus SE
171,84 EUR -1,74 EUR -1,00%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus auf "Hold" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Anhand der Informationen des Flugzeugbauers vor dessen Bericht für das erste Quartal geht Chloe Lemarie am Mittwoch davon aus, dass der üblicherweise im ersten Jahresviertel negative freie Barmittelfluss größere Abflüsse zeigen werde als sonst. Für Airbus Commercial rechnet sie mit einem operativen Ergebnis (Ebit) von etwa 100 Millionen Euro./rob/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 12:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 12:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Airbus

Zusammenfassung: Airbus Hold

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
190,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
171,54 €		 Abst. Kursziel*:
10,76%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
171,84 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,57%
Analyst Name:
Chloe Lemarie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
214,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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