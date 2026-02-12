JP Morgan Chase & Co.

Airbus SE Overweight

08:56 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Airbus nach Zahlen mit einem Kursziel von 240 Euro auf "Overweight" belassen. David Perry sieht das operative Ergebnis und den Free Cashflow im vierten Quartal über den Erwartungen, wie er am Donnerstag in seiner Ersteinschätzung erwähnte. Eine Belastung für den Aktienkurs sei aber wohl der unter dem Konsens liegende Ausblick auf die diesjährigen Auslieferungen. Ein Kursrückschlag könnte den Anlegern allerdings wieder eine Einstiegschance bieten./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 06:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 06:43 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Airbus