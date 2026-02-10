DAX 24.935 -0,2%ESt50 6.038 -0,2%MSCI World 4.572 +0,0%Top 10 Crypto 8,5480 -2,8%Nas 23.102 -0,6%Bitcoin 56.386 -2,5%Euro 1,1901 +0,1%Öl 70,28 +1,7%Gold 5.083 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Rheinmetall 703000 BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Gerresheimer A0LD6E Microsoft 870747 Amazon 906866 Commerzbank CBK100 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas tiefer -- Lufthansa: Streiks am Donnerstag -- Siemens Energy: Rekordaufträge -- Commerzbank hebt Ziele an -- Telekom, Goldpreis, Lyft, Moderna, Robinhood, VERBIO im Fokus
Top News
GEA-Analyse: Buy-Bewertung von UBS AG für Aktie GEA-Analyse: Buy-Bewertung von UBS AG für Aktie
MSCI World: Diese Risiken sollten ETF-Anleger 2026 kennen MSCI World: Diese Risiken sollten ETF-Anleger 2026 kennen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AIXTRON Aktie

Kaufen
Verkaufen
AIXTRON Aktien-Sparplan
22,06 EUR -0,57 EUR -2,52 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 2,38 Mrd. EUR

KGV 16,13 Div. Rendite 0,99%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0WMPJ

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A0WMPJ6

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AIXXF

JP Morgan Chase & Co.

AIXTRON SE Overweight

14:01 Uhr
AIXTRON SE Overweight
Aktie in diesem Artikel
AIXTRON SE
22,06 EUR -0,57 EUR -2,52%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aixtron nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 25,20 Euro auf "Overweight" belassen. Die Zahlen und die Aussagen des Anlagenherstellers für die Halbleiterindustrie ließen positive Rückschlüsse auf die Optoelektronik zu, schrieb Analyst Craig McDowell am Dienstagabend. Das Segment Power Chips erreiche derweil die Talsohle./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 19:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: AIXTRON SE

Zusammenfassung: AIXTRON Overweight

Unternehmen:
AIXTRON SE		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
25,20 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
21,96 €		 Abst. Kursziel*:
14,75%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
22,06 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,23%
Analyst Name:
Craig A. McDowell 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
21,03 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AIXTRON SE

10.02.26 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
30.01.26 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.01.26 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.01.26 AIXTRON Hold Deutsche Bank AG
13.01.26 AIXTRON Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu AIXTRON SE

StockXperts Aixtron: Das ist der Befreiungsschlag! Aixtron: Das ist der Befreiungsschlag!
finanzen.net AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE verliert am Vormittag
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: MDAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Börse Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX letztendlich steigen
finanzen.net AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE schießt am Dienstagnachmittag hoch
TraderFox Aixtron SE: Vom Sorgenkind zum Highflyer?
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer
finanzen.net TecDAX-Handel aktuell: TecDAX verbucht Gewinne
TraderFox Stocks in Action: Evonik, Symrise, AIXTRON, Rheinmetall und Nordex.
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
AIXTRON SE zu myNews hinzufügen