AIXTRON Aktie
Marktkap. 2,73 Mrd. EURKGV 16,13 Div. Rendite 0,99%
WKN A0WMPJ
ISIN DE000A0WMPJ6
Symbol AIXXF
AIXTRON SE Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Aixtron von 25,20 auf 31,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Es gebe nichts zu befürchten mit Blick auf die Zahlen des Chipausrüsters, schrieb Craig McDowell am Donnerstagabend nach dem Bericht. Auch nach der Rally könnten die Aktien weiterlaufen./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 19:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: AIXTRON SE
Zusammenfassung: AIXTRON Overweight
|Unternehmen:
AIXTRON SE
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
31,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
24,63 €
|Abst. Kursziel*:
25,86%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
25,55 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,33%
|
Analyst Name:
Craig A. McDowell
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
22,61 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
