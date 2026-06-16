AIXTRON Aktie
Marktkap. 7,2 Mrd. EURKGV 22,90 Div. Rendite 0,87%
WKN A0WMPJ
ISIN DE000A0WMPJ6
Symbol AIXXF
AIXTRON SE Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Aixtron von 54,50 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die erste Etappe auf dem mehrjährigen Wachstumsweg des Anlagenbauers für die Chipbranche sei am Markt inzwischen recht gut verstanden worden, schrieb Craig McDowell am Dienstagabend. Die nächsten Schritte mit Treibern wie Galliumnitrid-Plattformen (GaN) und Siliziumkarbid-Anlagen (SiC) werde derweil noch unterschätzt. McDowell hob seine Schätzungen an und sieht sich 2028 beim Umsatz 25 Prozent über dem Konsens und beim operativen Ergebnis sogar 60 Prozent. Die Aixtron-Aktie sei dabei etwa ein Viertel günstiger als die der Halbleiteranlagen-Konkurrenz./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2026 / 19:59 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: AIXTRON SE
Zusammenfassung: AIXTRON Overweight
|Unternehmen:
AIXTRON SE
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
70,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
56,46 €
|Abst. Kursziel*:
23,98%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
56,96 €
|Abst. Kursziel aktuell:
22,89%
|
Analyst Name:
Craig A McDowell
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
43,21 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AIXTRON SE
|08:01
|AIXTRON Overweight
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|12.06.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|09.06.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|01.06.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.05.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|08:01
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.06.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|09.06.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|01.06.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.05.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|08:01
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.06.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.05.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.05.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.04.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|11.04.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|05.03.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|29.02.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|14.02.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|12.06.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|09.06.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|29.05.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|AIXTRON Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.05.26
|AIXTRON Halten
|DZ BANK