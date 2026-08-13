DAX 26.465 +0,6%ESt50 6.554 +0,1%MSCI World 5.035 +0,0%Top 10 Crypto 8,1530 +1,1%Nas 26.803 +0,8%Bitcoin 54.476 -0,8%Euro 1,1554 +0,2%Öl 88,43 +1,6%Gold 4.347 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Allianz 840400 Commerzbank CBK100 Micron Technology 869020 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Energiekontor mit Gewinnwarnung -- Unusual Machines, Volatus im Fokus
Top News
DAX 40-Titel Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Deutsche Bank von vor einem Jahr abgeworfen DAX 40-Titel Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Deutsche Bank von vor einem Jahr abgeworfen
SMI-Wert Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Life von vor einem Jahr eingebracht SMI-Wert Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Life von vor einem Jahr eingebracht
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AIXTRON Aktie

Kaufen
Verkaufen
AIXTRON Aktien-Sparplan
41,41 EUR -0,34 EUR -0,81 %
STU
finanzen.net zero
AIXTRON jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 5,26 Mrd. EUR

KGV 22,90 Div. Rendite 0,87%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0WMPJ

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A0WMPJ6

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AIXXF

AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

AIXTRON SE Overweight

08:51 Uhr
AIXTRON SE Overweight
Aktie in diesem Artikel
AIXTRON SE
41,41 EUR -0,34 EUR -0,81%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aixtron mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Overweight" belassen. Die jüngsten Rückmeldungen von Kunden aus den Sparten Optical und Power hält Craig McDowell insgesamt für günstig für die Absatzmarkttrends des Zulieferers für die Halbleiterindustrie, wie er am Donnerstag schrieb./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 19:40 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: AIXTRON SE

Zusammenfassung: AIXTRON Overweight

Unternehmen:
AIXTRON SE		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
41,40 €		 Abst. Kursziel*:
44,93%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
41,41 €		 Abst. Kursziel aktuell:
44,89%
Analyst Name:
Craig A McDowell 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AIXTRON SE

08:51 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.08.26 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.07.26 AIXTRON Halten DZ BANK
31.07.26 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 AIXTRON Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu AIXTRON SE

finanzen.net AIXTRON SE-Investment im Blick TecDAX-Papier AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AIXTRON SE von vor 3 Jahren abgeworfen TecDAX-Papier AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AIXTRON SE von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX letztendlich in der Verlustzone
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Donnerstagshandels im Minus
finanzen.net AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Donnerstagnachmittag leichter
finanzen.net Verluste in Frankfurt: MDAX verliert nachmittags
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: TecDAX verbucht nachmittags Gewinne
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX mit Zuschlägen
finanzen.net AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittag leichter
finanzen.net Börse Frankfurt: TecDAX beginnt Donnerstagshandel im Plus
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
AIXTRON SE zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.