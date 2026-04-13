Amazon Aktie
Marktkap. 2,18 Bio. EURKGV 32,18 Div. Rendite 0,00%
WKN 906866
ISIN US0231351067
Symbol AMZN
Amazon Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Amazon von 280 auf 275 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Eric Sheridan kappte am Montagabend in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht seine Schätzungen für den Online-Händler. Amazon biete aber mittel- und langfristig das attraktivste Chance/Risiko-Verhältnis unter den von ihm bewerteten Unternehmen, betonte der Experte./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 16:05 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Amazon Buy
|Unternehmen:
Amazon
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
$ 275,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 239,89
|Abst. Kursziel*:
14,64%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 241,43
|Abst. Kursziel aktuell:
13,90%
|
Analyst Name:
Eric Sheridan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 292,67
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Amazon
|13:31
|Amazon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.04.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.03.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.03.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.03.26
|Amazon Overweight
|Barclays Capital
|13:31
|Amazon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.04.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.03.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.03.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.03.26
|Amazon Overweight
|Barclays Capital
|13:31
|Amazon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.04.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.03.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.03.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.03.26
|Amazon Overweight
|Barclays Capital
