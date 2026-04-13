DAX 23.988 +1,0%ESt50 5.963 +1,0%MSCI World 4.521 +0,4%Top 10 Crypto 9,6045 +4,3%Nas 23.184 +1,2%Bitcoin 63.044 -0,6%Euro 1,1801 +0,4%Öl 99,21 +1,2%Gold 4.779 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 BASF BASF11 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA Infineon 623100 BioNTech (ADRs) A2PSR2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung im Iran-Konflikt: DAX um 24.000 Punkte -- Novo Nordisk und OpenAI kooperieren -- JP Morgan mit Gewinnsprung -- Intel, Sandisk, Tesla, SAP, Rüstungsaktien, Kryptos, Oracle im Fokus
Top News
BAWAG-Aktie mit Gewinnen: Österreichische Bank bietet Milliardenbetrag für irisches Geldhaus PTSB BAWAG-Aktie mit Gewinnen: Österreichische Bank bietet Milliardenbetrag für irisches Geldhaus PTSB
Intel-Aktie mit historischer Erfolgsserie: Wie weit kann die Rekord-Rally noch gehen? Intel-Aktie mit historischer Erfolgsserie: Wie weit kann die Rekord-Rally noch gehen?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Amazon Aktie

Kaufen
Verkaufen
Amazon Aktien-Sparplan
204,90 EUR +1,05 EUR +0,52 %
STU
241,43 USD +3,00 USD +1,26 %
vorbörslich
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 2,18 Bio. EUR

KGV 32,18 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 906866

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US0231351067

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AMZN

Goldman Sachs Group Inc.

Amazon Buy

13:31 Uhr
Amazon Buy
Aktie in diesem Artikel
Amazon
204,90 EUR 1,05 EUR 0,52%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Amazon von 280 auf 275 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Eric Sheridan kappte am Montagabend in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht seine Schätzungen für den Online-Händler. Amazon biete aber mittel- und langfristig das attraktivste Chance/Risiko-Verhältnis unter den von ihm bewerteten Unternehmen, betonte der Experte./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 16:05 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Sundry Photography / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Amazon Buy

Unternehmen:
Amazon		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
$ 275,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 239,89		 Abst. Kursziel*:
14,64%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 241,43		 Abst. Kursziel aktuell:
13,90%
Analyst Name:
Eric Sheridan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 292,67

*zum Zeitpunkt der Analyse

RSS Feed
Amazon zu myNews hinzufügen