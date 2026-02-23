DAX 24.986 +0,0%ESt50 6.117 +0,0%MSCI World 4.541 +0,5%Top 10 Crypto 8,1840 -3,2%Nas 22.861 +1,0%Bitcoin 54.455 -0,5%Euro 1,1784 +0,0%Öl 71,04 -0,6%Gold 5.165 -1,2%
Top News
Tesla-Aktie im Blick: Chef Musk wirbt in Korea persönlich um KI-Chip-Talente
Vonovia-Aktie im Aufwind: Dreifacher Ausbruch lässt wichtige Widerstände hinter sich
AMD (Advanced Micro Devices) Aktie

183,44 EUR +17,14 EUR +10,31 %
STU
215,64 USD +19,02 USD +9,67 %
BTT
Marktkap. 272,08 Mrd. EUR

KGV 81,13 Div. Rendite 0,00%
Aktie in diesem Artikel
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
183,44 EUR 17,14 EUR 10,31%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für AMD angesichts einer weitreichenden Liefervereinbarung mit dem Social-Media-Konzern Meta auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 235 US-Dollar belassen. Das Geschäft wirke nahezu identisch mit der OpenAI-Vereinbarung im vergangenen Oktober, schrieb Stacy A. Rasgon in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Daher dürfte es sich unter sonst gleichen Bedingungen auch positiv auf den Gewinn je Aktie auswirken. In den Konsensprognosen sei ein erheblicher Ausbau der KI-Aktivitäten aber schon einkalkuliert./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 16:05 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 16:05 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fabio Alcini 7 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AMD (Advanced Micro Devices) Market-Perform

Unternehmen:
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
$ 235,00
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
$ 213,02		 Abst. Kursziel*:
10,32%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
$ 215,64		 Abst. Kursziel aktuell:
8,98%
Analyst Name:
Stacy A. Rasgon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 267,50

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

