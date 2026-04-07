ams-OSRAM Aktie
Marktkap. 915,33 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A40QVT
ISIN AT0000A3EPA4
Symbol AUKUF
ams-OSRAM Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für AMS-Osram von 13,20 auf 13,40 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Einsatz von MicroLED in KI-Datenzentren könnte für die Schweizer große Chancen bieten, schrieb Harry Blaiklock am Mittwochnachmittag. Er sieht das Unternehmen hier gut positioniert, um sich Marktanteile zu sichern, wenn sich das Thema richtig durchsetze. Blaiklock rechnet erst 2028 mit Umsätzen, die aber bis 2030 auf bis zu 5 Prozent des Konzernertrags anschwellen könnten./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 16:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ah
Zusammenfassung: ams-OSRAM Buy
|Unternehmen:
ams-OSRAM AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
13,40 CHF
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
9,16 CHF
|Abst. Kursziel*:
46,21%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
9,26 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
44,76%
|
Analyst Name:
Harry Blaiklock
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,33 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
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