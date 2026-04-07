DAX 24.081 +5,1%ESt50 5.913 +5,0%MSCI World 4.453 -0,1%Top 10 Crypto 8,9700 -4,3%Nas 22.635 +2,8%Bitcoin 60.888 -0,2%Euro 1,1663 +0,0%Öl 97,02 +0,3%Gold 4.711 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Allianz 840400 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Siemens 723610 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Waffenruhe im Nahost-Konflikt bröckelt: DAX tiefer erwartet -- Asiens Börsen mit Verlusten -- Straße von Hormus im Blick - Ölpreis steigt, Euro schwächelt -- Elmos Semiconductor, Gold im Fokus
Top News
Waffenruhe auf der Kippe: DAX dürfte wieder unter 24.000 Punkte fallen - Straße von Hormus im Fokus Waffenruhe auf der Kippe: DAX dürfte wieder unter 24.000 Punkte fallen - Straße von Hormus im Fokus
Akien von Shell, BP & Chevron im Blick: Brüchige Waffenruhe im Iran - Exxon warnt vor Gewinnrückgang Akien von Shell, BP & Chevron im Blick: Brüchige Waffenruhe im Iran - Exxon warnt vor Gewinnrückgang
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ams-OSRAM Aktie

Kaufen
Verkaufen
ams-OSRAM Aktien-Sparplan
9,80 EUR +0,04 EUR +0,41 %
STU
9,26 CHF -0,05 CHF -0,52 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 915,33 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A40QVT

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN AT0000A3EPA4

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AUKUF

UBS AG

ams-OSRAM Buy

08:01 Uhr
ams-OSRAM Buy
Aktie in diesem Artikel
ams-OSRAM AG
9,80 EUR 0,04 EUR 0,41%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für AMS-Osram von 13,20 auf 13,40 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Einsatz von MicroLED in KI-Datenzentren könnte für die Schweizer große Chancen bieten, schrieb Harry Blaiklock am Mittwochnachmittag. Er sieht das Unternehmen hier gut positioniert, um sich Marktanteile zu sichern, wenn sich das Thema richtig durchsetze. Blaiklock rechnet erst 2028 mit Umsätzen, die aber bis 2030 auf bis zu 5 Prozent des Konzernertrags anschwellen könnten./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 16:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ah

Zusammenfassung: ams-OSRAM Buy

Unternehmen:
ams-OSRAM AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
13,40 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
9,16 CHF		 Abst. Kursziel*:
46,21%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
9,26 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
44,76%
Analyst Name:
Harry Blaiklock 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,33 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ams-OSRAM AG

08:01 ams-OSRAM Buy UBS AG
01.04.26 ams-OSRAM Equal Weight Barclays Capital
13.02.26 ams-OSRAM Buy UBS AG
12.02.26 ams-OSRAM Underweight JP Morgan Chase & Co.
12.02.26 ams-OSRAM Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu ams-OSRAM AG

finanzen.net Starker Wochentag in Zürich: Börsianer lassen SPI mittags steigen
finanzen.net SPI aktuell: SPI beginnt die Sitzung mit Verlusten
finanzen.net SPI-Titel ams-OSRAM-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ams-OSRAM von vor 10 Jahren bedeutet
finanzen.net Schwacher Handel in Zürich: SPI gibt nachmittags nach
finanzen.net Schwacher Wochentag in Zürich: SPI leichter
finanzen.net Gewinne in Zürich: SPI schlussendlich mit positivem Vorzeichen
finanzen.net SPI aktuell: SPI notiert am Mittwochnachmittag im Plus
finanzen.net Starker Wochentag in Zürich: Zum Ende des Dienstagshandels Gewinne im SPI
EQS Group EQS-Adhoc: ams-OSRAM AG: ams OSRAM published its 2025 Annual Report
EQS Group EQS-News: ams OSRAM unveils ultra-efficient microLED array for slow-and-wide AI optical interconnects and advances to product development
Semiconductor Today ams OSRAM completes sale of Entertainment & Industry Lamps business to Ushio for €114m
EQS Group EQS-News: ams OSRAM completes the transaction to sell Entertainment & Industry Lamps business to Ushio Inc.
Semiconductor Today ams OSRAM and Meizhi settle patent disputes over LEDs used in Spider Farmer luminaires
EQS Group ams OSRAM post Q4 above mid-point of guidance, delivers EUR 144 m FCF in FY25 and launches EUR 200 m ‘Simplify’ transformation and savings program
EQS Group EQS-Adhoc: ams OSRAM post Q4 above mid-point of guidance, delivers EUR 144 m FCF in FY25 and launches EUR 200 m ‘Simplify’ transformation and savings program
EQS Group ams-OSRAM AG: ams OSRAM sells non-optical analog/mixed-signal sensor business to Infineon for EUR 570 m in cash, reduces pro-forma leverage ratio to 2.5 and is creating the leader in Digital Photonics
RSS Feed
ams-OSRAM AG zu myNews hinzufügen