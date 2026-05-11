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Symbol ARGNF

Deutsche Bank AG

arGEN-X Buy

09:26 Uhr
arGEN-X Buy
Aktie in diesem Artikel
arGEN-X N.V.
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Argenx von 725 auf 750 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Emmanuel Papadakis aktualisierte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen für das Biotechnologieunternehmen nach den Zahlen zum ersten Quartal. Sein angehobenes Kursziel spiegele die kürzlich erfolgte geringfügige Erweiterung der Zulassung von Vyvgart für seronegative Patienten durch die US-Gesundheitsbehörde FDA wider und vor allem die starken Verschreibungstrends für das Medikament./ck/rob/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 07:58 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Zusammenfassung: arGEN-X Buy

Unternehmen:
arGEN-X N.V.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
750,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
698,60 €		 Abst. Kursziel*:
7,36%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
696,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,70%
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
865,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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09:26 arGEN-X Buy Deutsche Bank AG
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11.05.26 arGEN-X Overweight Barclays Capital
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