Bernstein Research

arGEN-X Outperform

12:36 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Argenx nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 875 Euro auf "Outperform" belassen. Fortschritte bei der Forschung und Entwicklung des Biotechnologieunternehmens machten umfangreiche Investitionen mehr als wett, schrieb Justin Smith am Donnerstag./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:40 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:40 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: YASUYOSHI CHIBA/AFP/Getty Images