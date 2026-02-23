arGEN-X Aktie
Marktkap. 43,89 Mrd. EURKGV 46,63 Div. Rendite 0,00%
WKN A11602
ISIN NL0010832176
Symbol ARGNF
arGEN-X Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Argenx nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 875 Euro auf "Outperform" belassen. Fortschritte bei der Forschung und Entwicklung des Biotechnologieunternehmens machten umfangreiche Investitionen mehr als wett, schrieb Justin Smith am Donnerstag./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:40 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:40 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: arGEN-X Outperform
|Unternehmen:
arGEN-X N.V.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
875,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
703,40 €
|Abst. Kursziel*:
24,40%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
682,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
28,15%
|
Analyst Name:
Justin Smith
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
823,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
