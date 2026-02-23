DAX 25.284 +0,4%ESt50 6.197 +0,4%MSCI World 4.584 +0,1%Top 10 Crypto 8,8385 +1,3%Nas 23.152 +1,3%Bitcoin 57.798 +0,5%Euro 1,1801 -0,1%Öl 69,83 -1,6%Gold 5.169 +0,1%
arGEN-X Aktie

683,40 EUR -10,80 EUR -1,56 %
STU
703,40 EUR -10,00 EUR -1,40 %
GVIE
Marktkap. 43,89 Mrd. EUR

KGV 46,63 Div. Rendite 0,00%
WKN A11602

ISIN NL0010832176

Symbol ARGNF

Barclays Capital

arGEN-X Overweight

12:56 Uhr
arGEN-X Overweight
arGEN-X N.V.
683,40 EUR -10,80 EUR -1,56%
Charts| News| Analysen
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Argenx mit einem Kursziel von 880 Euro auf "Overweight" belassen. Der Quartalsumsatz sei bereits bekannt gewesen, doch nun habe das operative Ergebnis klar unter dem Konsens gelegen, schrieb James Gordon am Donnerstag. Das Muskelschwäche-Mittel Vyvgart habe in einer Studie gegen Okuläre Myasthenia gravis (MG) aber erfolgreich abgeschnitten. Für etwa 500 Millionen Dollar und mehr an Umsatzpotenzial seien nun die Risiken gesunken./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 06:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 06:42 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: arGEN-X Overweight

Unternehmen:
arGEN-X N.V.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
880,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
703,40 €		 Abst. Kursziel*:
25,11%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
683,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
28,77%
Analyst Name:
James Gordon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
834,80 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

