Barclays Capital

arGEN-X Overweight

12:56 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Argenx mit einem Kursziel von 880 Euro auf "Overweight" belassen. Der Quartalsumsatz sei bereits bekannt gewesen, doch nun habe das operative Ergebnis klar unter dem Konsens gelegen, schrieb James Gordon am Donnerstag. Das Muskelschwäche-Mittel Vyvgart habe in einer Studie gegen Okuläre Myasthenia gravis (MG) aber erfolgreich abgeschnitten. Für etwa 500 Millionen Dollar und mehr an Umsatzpotenzial seien nun die Risiken gesunken./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 06:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 06:42 / GMT

