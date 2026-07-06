DAX 25.779 -0,2%ESt50 6.389 -0,1%MSCI World 4.864 +0,0%Top 10 Crypto 8,2830 -0,2%Nas 26.121 +1,1%Bitcoin 55.214 -1,3%Euro 1,1429 -0,1%Öl 72,98 +1,4%Gold 4.127 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Infineon 623100 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 SAP 716460 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asiens Börsen im Minus -- TKMS erhält größten Auftrag der Unternehmensgeschichte -- Samsung vermeldet Rekordgewinn -- Vertex, Rivian, LG Energy, AMD, Infineon, SpaceX im Fokus
Top News
DAX 40-Papier HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HOCHTIEF-Investment von vor einem Jahr eingefahren DAX 40-Papier HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HOCHTIEF-Investment von vor einem Jahr eingefahren
EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BBVA-Investment von vor einem Jahr eingefahren EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BBVA-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ASML NV Aktie

Kaufen
Verkaufen
ASML NV Aktien-Sparplan
1.569,00 EUR -25,20 EUR -1,58 %
STU
1.437,07 CHF -62,83 CHF -4,19 %
BRX
finanzen.net zero
ASML NV jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 629,93 Mrd. EUR

KGV 37,25 Div. Rendite 0,81%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1J4U4

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0010273215

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ASMLF

JP Morgan Chase & Co.

ASML NV Overweight

09:16 Uhr
ASML NV Overweight
Aktie in diesem Artikel
ASML NV
1.569,00 EUR -25,20 EUR -1,58%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat ASML mit einem Kursziel von 1900 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aktie des Chipindustrieausrüsters brauche Hinweise auf ein starkes Geschäftsjahr 2027, um ihre gegenüber der US-Konkurrenz deutlich unterdurchschnittliche Entwicklung zu beenden, schrieb Sandeep Deshpande am Montag in seinem Ausblick auf die Mitte Juli anstehenden Quartalszahlen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 23:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ASML

Zusammenfassung: ASML NV Overweight

Unternehmen:
ASML NV		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
1.900,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
1.551,80 €		 Abst. Kursziel*:
22,44%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
1.569,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,10%
Analyst Name:
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.924,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ASML NV

09:16 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.07.26 ASML NV Outperform Bernstein Research
02.07.26 ASML NV Buy Goldman Sachs Group Inc.
01.07.26 ASML NV Buy UBS AG
29.06.26 ASML NV Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu ASML NV

dpa-afx Rally kühlt ab Aktien von ASML, AIXTRON & Co. unter Druck: Chipwerte setzen Talfahrt fort Aktien von ASML, AIXTRON & Co. unter Druck: Chipwerte setzen Talfahrt fort
finanzen.net Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 beginnt Handel mit Verlusten
finanzen.net Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels schwächer
TraderFox SK Hynix treibt ASML-Auftragsbücher an! Laut IPO sind bis zu 7,8 Mrd. USD für EUV-Systeme vorgesehen!
finanzen.net Montagshandel in Europa: STOXX 50 schlussendlich im Minus
finanzen.net Börse Europa: Euro STOXX 50 legt zum Ende des Montagshandels den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Anleger in Europa halten sich zurück: So steht der Euro STOXX 50 nachmittags
finanzen.net Börse Europa: So bewegt sich der STOXX 50 am Nachmittag
finanzen.net Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 fällt zurück
MotleyFool Hovering Around $1,800 a Share, Is an ASML Stock Split Imminent?
Zacks ASML (ASML) Stock Moves -3.97%: What You Should Know
MotleyFool Why ASML Holdings Rallied in June
MotleyFool Should You Buy ASML Stock Before the Huge Investor Update?
Zacks Is Most-Watched Stock ASML Holding N.V. (ASML) Worth Betting on Now?
Zacks ASML vs. LRCX: Which Semiconductor Chipmaker Stock Has More Upside?
Benzinga If You Invested $100 In ASML Holding Stock 15 Years Ago, You Would Have This Much Today
Zacks ASML (ASML) Declines More Than Market: Some Information for Investors
RSS Feed
ASML NV zu myNews hinzufügen