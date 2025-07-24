ASOS Aktie
Marktkap. 407,44 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN 912703
ISIN GB0030927254
Symbol ASOMF
ASOS Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Asos nach einem Umsatzbericht mit einem Kursziel von 375 Pence auf "Hold" belassen. Auf den ersten Blick habe der Online-Händler die Erwartungen verfehlt und plane daher nun mit einem operativen Ergebnis (Ebitda) am unteren Ende der Zielspanne, schrieb Andrew Wade am Dienstag. Asos äußere sich aber weiter zuversichtlich, was Kosteneinsparungen betrifft./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 02:45 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 02:45 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: ASOS Hold
|Unternehmen:
ASOS plc
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
3,75 £
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
2,63 £
|Abst. Kursziel*:
42,32%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
2,68 £
|Abst. Kursziel aktuell:
40,16%
|
Analyst Name:
Andrew Wade
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,43 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ASOS plc
|09:51
|ASOS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:51
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:41
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|09:36
|ASOS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.07.25
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
