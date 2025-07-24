DAX 23.702 -0,2%ESt50 5.490 -0,3%Top 10 Crypto 15,65 -1,6%Dow 46.316 +0,2%Nas 22.591 +0,5%Bitcoin 96.797 -0,7%Euro 1,1739 +0,1%Öl 67,21 -0,7%Gold 3.836 +0,1%
ASOS Aktie

3,36 EUR ±0,00 EUR -0,06 %
STU
2,68 GBP -0,25 GBP -8,68 %
LSE
Marktkap. 407,44 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN 912703

ISIN GB0030927254

Symbol ASOMF

Jefferies & Company Inc.

ASOS Hold

09:51 Uhr
ASOS Hold
Aktie in diesem Artikel
ASOS plc
3,36 EUR 0,00 EUR -0,06%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Asos nach einem Umsatzbericht mit einem Kursziel von 375 Pence auf "Hold" belassen. Auf den ersten Blick habe der Online-Händler die Erwartungen verfehlt und plane daher nun mit einem operativen Ergebnis (Ebitda) am unteren Ende der Zielspanne, schrieb Andrew Wade am Dienstag. Asos äußere sich aber weiter zuversichtlich, was Kosteneinsparungen betrifft./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 02:45 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 02:45 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
ASOS plc		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
3,75 £
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
2,63 £		 Abst. Kursziel*:
42,32%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
2,68 £		 Abst. Kursziel aktuell:
40,16%
Analyst Name:
Andrew Wade 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,43 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ASOS plc

09:51 ASOS Hold Jefferies & Company Inc.
09:51 ASOS Sector Perform RBC Capital Markets
09:41 ASOS Buy Deutsche Bank AG
09:36 ASOS Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.07.25 ASOS Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

