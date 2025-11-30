ASOS Aktie
Marktkap. 435,93 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN 912703
ISIN GB0030927254
Symbol ASOMF
ASOS Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Asos mit einem Kursziel von 240 Pence auf "Neutral" belassen. 2026 dürfte in der europäischen Internetbranche vom Thema KI-Einfluss geprägt sein, schrieb Marcus Diebel am Montag. Dabei dürfte sich die Spreu der verwundbaren Unternehmen vom Weizen der stark positionierten trennen. Online-Modehändler müssten wohl einiges investieren./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 01:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 01:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: ASOS Neutral
|Unternehmen:
ASOS plc
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
2,40 £
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
3,47 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Marcus Diebel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
3,24 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ASOS plc
|09:11
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:51
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|ASOS Underweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|ASOS Neutral
|UBS AG
|24.11.25
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|16.01.26
|ASOS Underweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|ASOS Underweight
|Barclays Capital
|01.10.25
|ASOS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.03.25
|ASOS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.03.25
|ASOS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:11
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:51
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|ASOS Neutral
|UBS AG
|27.10.25
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.25
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets