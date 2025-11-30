DAX 24.875 -0,1%ESt50 5.947 +0,0%MSCI World 4.514 +0,2%Top 10 Crypto 11,49 -2,5%Nas 23.501 +0,3%Bitcoin 74.041 +1,4%Euro 1,1854 -0,3%Öl 66,08 -0,3%Gold 5.089 +2,1%
ASOS Aktie

3,72 EUR +0,07 EUR +2,03 %
STU
3,39 CHF +0,05 CHF +1,56 %
BRX
Marktkap. 435,93 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN 912703

ISIN GB0030927254

Symbol ASOMF

JP Morgan Chase & Co.

ASOS Neutral

08:51 Uhr
ASOS Neutral
ASOS plc
3,72 EUR 0,07 EUR 2,03%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Asos mit einem Kursziel von 240 Pence auf "Neutral" belassen. 2026 dürfte in der europäischen Internetbranche vom Thema KI-Einfluss geprägt sein, schrieb Marcus Diebel am Montag. Dabei dürfte sich die Spreu der verwundbaren Unternehmen vom Weizen der stark positionierten trennen. Online-Modehändler müssten wohl einiges investieren./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 01:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 01:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: ASOS Neutral

Unternehmen:
ASOS plc		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
2,40 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
3,47 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Marcus Diebel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3,24 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ASOS plc

09:11 ASOS Sector Perform RBC Capital Markets
08:51 ASOS Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.01.26 ASOS Underweight Barclays Capital
24.11.25 ASOS Neutral UBS AG
24.11.25 ASOS Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

