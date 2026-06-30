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AstraZeneca Aktie

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164,45 EUR -1,25 EUR -0,75 %
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HAML
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Marktkap. 257,42 Mrd. EUR

KGV 27,55 Div. Rendite 1,71%
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WKN 886455

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Symbol AZN

Goldman Sachs Group Inc.

AstraZeneca Buy

08:41 Uhr
AstraZeneca Buy
Aktie in diesem Artikel
AstraZeneca PLC
164,45 EUR -1,25 EUR -0,75%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Astrazeneca von 16525 auf 16370 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Für das zweite Quartal sieht Analyst Rajan Sharma seine Prognosen etwas unter dem von den Briten ermittelten Konsens, wie er am Mittwoch in seinem Ausblick auf den Bericht schrieb. Im Fokus stehen bei ihm die Forschungsausgaben sowie der Gegenwind für Farxiga./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 05:30 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AstraZeneca Buy

Unternehmen:
AstraZeneca PLC		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
163,70 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
163,05 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Rajan Sharma 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
164,46 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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