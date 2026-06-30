AstraZeneca Aktie
Marktkap. 257,42 Mrd. EURKGV 27,55 Div. Rendite 1,71%
WKN 886455
ISIN GB0009895292
Symbol AZN
AstraZeneca Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Astrazeneca von 16525 auf 16370 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Für das zweite Quartal sieht Analyst Rajan Sharma seine Prognosen etwas unter dem von den Briten ermittelten Konsens, wie er am Mittwoch in seinem Ausblick auf den Bericht schrieb. Im Fokus stehen bei ihm die Forschungsausgaben sowie der Gegenwind für Farxiga./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 05:30 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AstraZeneca Buy
|Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
163,70 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
163,05 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Rajan Sharma
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
164,46 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|AstraZeneca Sell
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|30.06.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.06.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|AstraZeneca Sell
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|30.06.26
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|26.06.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.06.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.06.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.06.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.06.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.06.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|11.06.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|09.06.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|28.05.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|21.05.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|10.11.25
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|18.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG