JP Morgan Chase & Co.

AstraZeneca Overweight

15:16 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 13830 Pence auf "Overweight" belassen. Der Antikörper Tozorakimab habe gegen die chronisch-obstruktive Lungenerkrankung - kurz COPD - statistisch signifikante und klinisch höchst bedeutende Wirkung gezeigt, schrieb Richard Vosser am Freitag. Dies gelte sowohl für die Risikogruppe vorheriger Raucher, als auch für die breite Patientengruppe. Vosser wertet die Studienresultate positiv./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 07:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 07:48 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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