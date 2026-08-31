AstraZeneca Aktie
Marktkap. 216,62 Mrd. EURKGV 27,55 Div. Rendite 1,71%
WKN 886455
ISIN GB0009895292
Symbol AZN
AI Analyse
AstraZeneca Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 16000 Pence auf "Overweight" belassen. Aktuellen Branchendaten des Auftragsforschers Iqvia zufolge habe der Umsatz mit dem Krebsmedikament Enhertu auf Jahressicht um ein Drittel zugelegt, schrieb Richard Vosser am Dienstag. Das Medikament Datroway zur Behandlung von fortgeschrittenem Brustkrebs habe zuletzt im Vergleich zum Vorquartal um ein Viertel zugelegt./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 08:02 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 08:02 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AstraZeneca Overweight
|Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
160,00 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
137,90 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Richard Vosser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
164,50 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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