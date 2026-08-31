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AstraZeneca Aktie

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139,30 EUR -0,25 EUR -0,18 %
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Marktkap. 216,62 Mrd. EUR

KGV 27,55 Div. Rendite 1,71%
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AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

AstraZeneca Overweight

12:16 Uhr
AstraZeneca Overweight
Aktie in diesem Artikel
AstraZeneca PLC
139,30 EUR -0,25 EUR -0,18%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 16000 Pence auf "Overweight" belassen. Aktuellen Branchendaten des Auftragsforschers Iqvia zufolge habe der Umsatz mit dem Krebsmedikament Enhertu auf Jahressicht um ein Drittel zugelegt, schrieb Richard Vosser am Dienstag. Das Medikament Datroway zur Behandlung von fortgeschrittenem Brustkrebs habe zuletzt im Vergleich zum Vorquartal um ein Viertel zugelegt./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 08:02 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 08:02 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AstraZeneca Overweight

Unternehmen:
AstraZeneca PLC		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
160,00 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
137,90 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
164,50 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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