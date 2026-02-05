DAX 25.015 +1,2%ESt50 6.059 +1,0%MSCI World 4.577 +1,1%Top 10 Crypto 8,8760 +0,4%Nas 23.286 +1,1%Bitcoin 59.484 -0,3%Euro 1,1921 +0,9%Öl 68,91 +1,2%Gold 5.076 +2,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Stellantis A2QL01 BASF BASF11 Siemens 723610
AUMOVIO Aktie

41,90 EUR +0,70 EUR +1,70 %
STU
Marktkap. 4,12 Mrd. EUR

NEU
WKN AUM0V1

NEU
ISIN DE000AUM0V10

NEU
Symbol AMVIF

Jefferies & Company Inc.

AUMOVIO Hold

20:51 Uhr
AUMOVIO Hold
AUMOVIO
41,90 EUR 0,70 EUR 1,70%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aumovio auf "Hold" mit einem Kursziel von 43,20 Euro belassen. Die Telefonrunde mit Analysten vor der Veröffentlichung der Zahlen für das Schlussquartal sei wie erwartet verlaufen, schrieb Vanessa Jeffriess am Montag. Mit Blick auf 2026 sei beim Autozulieferer vieles in der Schwebe./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 13:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 13:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: AUMOVIO SE

Zusammenfassung: AUMOVIO Hold

Unternehmen:
AUMOVIO		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
43,20 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
42,08 €		 Abst. Kursziel*:
2,66%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
41,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,10%
Analyst Name:
Vanessa Jeffriess 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,53 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

