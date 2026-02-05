Jefferies & Company Inc.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aumovio auf "Hold" mit einem Kursziel von 43,20 Euro belassen. Die Telefonrunde mit Analysten vor der Veröffentlichung der Zahlen für das Schlussquartal sei wie erwartet verlaufen, schrieb Vanessa Jeffriess am Montag. Mit Blick auf 2026 sei beim Autozulieferer vieles in der Schwebe./rob/ajx/he

