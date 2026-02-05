AUMOVIO Aktie
Marktkap. 4,12 Mrd. EUR
WKN AUM0V1
ISIN DE000AUM0V10
Symbol AMVIF
AUMOVIO Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aumovio auf "Hold" mit einem Kursziel von 43,20 Euro belassen. Die Telefonrunde mit Analysten vor der Veröffentlichung der Zahlen für das Schlussquartal sei wie erwartet verlaufen, schrieb Vanessa Jeffriess am Montag. Mit Blick auf 2026 sei beim Autozulieferer vieles in der Schwebe./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 13:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 13:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: AUMOVIO SE
Zusammenfassung: AUMOVIO Hold
|Unternehmen:
AUMOVIO
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
43,20 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
42,08 €
|Abst. Kursziel*:
2,66%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
41,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,10%
|
Analyst Name:
Vanessa Jeffriess
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
50,53 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AUMOVIO
|20:51
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|13.01.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|12.01.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20:51
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|13.01.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|12.01.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|13.01.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|12.01.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|AUMOVIO Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|AUMOVIO Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|AUMOVIO Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20:51
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|AUMOVIO Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.25
|AUMOVIO Market-Perform
|Bernstein Research
|03.10.25
|AUMOVIO Market-Perform
|Bernstein Research