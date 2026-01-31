DAX 24.798 +1,1%ESt50 6.008 +1,0%MSCI World 4.544 +0,4%Top 10 Crypto 10,18 +2,2%Nas 23.677 +0,9%Bitcoin 66.534 +2,5%Euro 1,1777 -0,6%Öl 65,92 -6,8%Gold 4.654 -4,3%
AUTO1 Aktie

28,84 EUR +0,98 EUR +3,52 %
STU
Marktkap. 6,14 Mrd. EUR

KGV 161,49 Div. Rendite 0,00%
WKN A2LQ88

ISIN DE000A2LQ884

Symbol ATOGF

AUTO1 Overweight

AUTO1
28,84 EUR 0,98 EUR 3,52%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Auto1 vor den am 25. Februar erwarteten Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die Aktie hat zudem den Status "Positive Catalyst Watch" inne. Analyst Marcus Diebel betonte in einer am Montag vorliegenden Studie, dass er starke Schlussquartalszahlen von dem Online-Gebrauchtwagenhändler erwarte./ck/rob/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 16:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 16:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
AUTO1		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
30,15 €		 Abst. Kursziel*:
65,84%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
28,84 €		 Abst. Kursziel aktuell:
73,37%
Analyst Name:
Marcus Diebel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,45 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

