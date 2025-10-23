AXA Aktie
Marktkap. 81,76 Mrd. EURKGV 9,78 Div. Rendite 6,26%
WKN 855705
ISIN FR0000120628
Symbol AXAHF
AXA Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Axa nach Umsatzzahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Während die Umsätze in den ersten neun Monaten des Jahres im Rahmen der Erwartungen gelegen hätten, habe das Neugeschäft im Bereich Lebensversicherungen enttäuscht, schrieb Farooq Hanif in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er verwies zudem auf eine möglicherweise negative Preisentwicklung für Axa XL (Sach-, Haftpflicht- und Spezialrisiken) im dritten Quartal./ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 17:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 17:41 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AXA Overweight
|Unternehmen:
AXA S.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
45,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
39,17 €
|Abst. Kursziel*:
14,88%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
39,64 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,52%
|
Analyst Name:
Farooq Hanif
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
45,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AXA S.A.
|21:26
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21:26
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.25
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.10.25
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.25
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21:26
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21:26
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.25
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.10.25
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.25
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21:26
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21:26
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.25
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.10.25
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.25
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.05.17
|AXA Verkaufen
|DZ BANK
|02.08.16
|AXA Underperform
|Macquarie Research
|23.01.15
|AXA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.01.15
|AXA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.14
|AXA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.25
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.02.25
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.25
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.11.24
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.24
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.