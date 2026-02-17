DAX 25.141 +0,6%ESt50 6.059 +0,6%MSCI World 4.519 +0,2%Top 10 Crypto 8,7910 +0,4%Nas 22.578 +0,1%Bitcoin 56.734 -0,4%Euro 1,1824 -0,2%Öl 69,03 +2,5%Gold 4.957 +1,6%
Bayer Aktie

45,10 EUR -4,01 EUR -8,17 %
STU
Marktkap. 45,13 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,57%
WKN BAY001

ISIN DE000BAY0017

Symbol BAYZF

Bayer
45,10 EUR -4,01 EUR -8,17%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer nach dem Glyphosat-Milliardenvergleich in den USA mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Dies sei ein weiterer großer Schritt, um die Rechtsstreitigkeiten wegen des Unkrautvernichters endlich beizulegen, schrieb Richard Vosser am Dienstagabend. Es gebe jedoch noch einiges zu bedenken, so die Zustimmung der Gerichte und möglicherweise zahlreiche Ausnahmeregelungen. Gerade für letztere hält Vosser die ohnehin ausstehende Entscheidung des obersten US-Gerichts für besonders relevant. Hier winke für Bayer eine positive Präzedenzentscheidung hinsichtlich der Fälle, in denen sich Kläger auf unzureichende Warnungen vor den Krebsrisiken durch Glyphosat beriefen - immerhin etwa 80 Prozent aller Verfahren. Die starke Kursreaktion der Bayer-Aktien habe die Vergleichslösung etwa eingepreist. Angesichts weiterhin bestehender Unsicherheiten rechnet Vosser am Mittwoch nicht mit einer nochmaligen Outperformance./rob/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 21:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com

Unternehmen:
Bayer		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
49,70 €		 Abst. Kursziel*:
0,60%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
45,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,86%
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Bayer

12:31 Bayer Verkaufen DZ BANK
09:26 Bayer Neutral UBS AG
08:46 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:06 Bayer Overweight Barclays Capital
08:01 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Bayer

finanzen.net Podcast Hot Stocks heute: DAX vor Rekordhoch - Bayer zahlt, Netflix unter Druck, Barrick mit Gold-Fantasie Hot Stocks heute: DAX vor Rekordhoch - Bayer zahlt, Netflix unter Druck, Barrick mit Gold-Fantasie
dpa-afx Bayer-Aktie kräftig im Minus: Gerichtliche Entscheidung könnte Erfolg des Glyphosat-Deals beeinflussen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt Bayer auf 'Verkaufen' - Teuer erkaufte Planbarkeit
finanzen.net Bayer-Aktie: DZ BANK korrigiert auf niedrigere Einstufung
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: DAX-Börsianer greifen mittags zu
finanzen.net LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX bewegt sich am Mittag im Plus
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Mittag fester
finanzen.net Bayer Aktie News: Bayer am Mittag im Sinkflug
dpa-afx ROUNDUP/Bayer: Milliardenvergleich im US-Glyphosatstreit - Kurssprung verfliegt
FOX Business Bayer proposes $7.25B plan to settle Roundup cancer lawsuits
Benzinga German Pharma Giant Bayer Proposes $7.25 Billion Settlement Over Monsanto&#39;s Roundup Cancer Claims In US
MarketWatch Bayer shares make this surprising move after $7.25 billion Roundup settlement accord
Deutsche Welle Bayer agrees to pay billions to settle Roundup lawsuits
New York Times Bayer Agrees to Pay $7.25 Billion to Settle Roundup Lawsuits
Korea Times Bayer proposes $10.25 billion plan for all Roundup cancer cases
Financial Times Bayer aims to settle Roundup claims over alleged cancer links for $7.25bn
EQS Group EQS-Adhoc: Bayer Aktiengesellschaft: Monsanto announces Roundup™ class settlement agreement to resolve current and future claims
