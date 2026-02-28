JP Morgan Chase & Co.

BMW Overweight

11:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Overweight" belassen. Der Kapitalmarkttag der Münchner sei langfristig fokussiert gewesen, schrieb Jose Asumendi am Montag. In China setze man alles daran, den Monatsabsatz von rund 50.000 Fahrzeugen zu halten. Für Asumendi ist das eine wichtige Größe, um die Fixkosten abzudecken und den Marktanteil zu verteidigen./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 01:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 07:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Roberto Lusso / Shutterstock.com