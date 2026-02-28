BMW Aktie
Marktkap. 52,81 Mrd. EURKGV 6,80 Div. Rendite 5,44%
WKN 519000
ISIN DE0005190003
Symbol BAMXF
BMW Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Overweight" belassen. Der Kapitalmarkttag der Münchner sei langfristig fokussiert gewesen, schrieb Jose Asumendi am Montag. In China setze man alles daran, den Monatsabsatz von rund 50.000 Fahrzeugen zu halten. Für Asumendi ist das eine wichtige Größe, um die Fixkosten abzudecken und den Marktanteil zu verteidigen./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 01:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 07:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Roberto Lusso / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BMW Overweight
|Unternehmen:
BMW AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
100,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
86,66 €
|Abst. Kursziel*:
15,39%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
86,64 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,42%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
97,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BMW AG
|11:21
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.02.26
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|12.02.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
