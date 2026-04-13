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Marktkap. 99,37 Mrd. EUR

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WKN 887771

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ISIN FR0000131104

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Symbol BNPQF

JP Morgan Chase & Co.

BNP Paribas Overweight

19:36 Uhr
BNP Paribas Overweight
Aktie in diesem Artikel
BNP Paribas S.A.
90,99 EUR 0,29 EUR 0,32%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BNP Paribas auf "Overweight" mit einem Kursziel von 106 Euro belassen. Delphine Lee passte am Dienstag ihre Schätzungen für das französische Kredithaus vor dessen Zahlen für das erste Quartal nur geringfügig an./rob/ajx/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 17:09 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 17:09 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BNP Paribas Overweight

Unternehmen:
BNP Paribas S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
106,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
90,71 €		 Abst. Kursziel*:
16,86%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
90,99 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,50%
Analyst Name:
Delphine Lee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
100,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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