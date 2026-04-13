BNP Paribas Aktie
Marktkap. 99,37 Mrd. EURKGV 7,85 Div. Rendite 6,39%
WKN 887771
ISIN FR0000131104
Symbol BNPQF
BNP Paribas Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BNP Paribas auf "Overweight" mit einem Kursziel von 106 Euro belassen. Delphine Lee passte am Dienstag ihre Schätzungen für das französische Kredithaus vor dessen Zahlen für das erste Quartal nur geringfügig an./rob/ajx/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 17:09 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 17:09 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BNP Paribas Overweight
|Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
106,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
90,71 €
|Abst. Kursziel*:
16,86%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
90,99 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,50%
|
Analyst Name:
Delphine Lee
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
100,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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