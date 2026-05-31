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ISIN FR0000131104

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Symbol BNPQF

JP Morgan Chase & Co.

BNP Paribas Overweight

08:01 Uhr
BNP Paribas Overweight
Aktie in diesem Artikel
BNP Paribas S.A.
94,71 EUR 2,28 EUR 2,47%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BNP Paribas auf "Overweight" mit einem Kursziel von 106 Euro belassen. Analystin Delphine Lee sieht Spielraum für ihre Rentabilitätserwartungen, wie sie am Montagabend nach dem tiefen Einblick der Franzosen bezüglich Commercial & Personal Banking Belgium (CPBB) schrieb. Das Konzernziel einer Eigenkapitalrendite (RoTE) von mehr als 13 Prozent für 2028 hält die Expertin für gut erreichbar./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 17:46 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Martin Good / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BNP Paribas Overweight

Unternehmen:
BNP Paribas S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
106,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
92,75 €		 Abst. Kursziel*:
14,29%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
94,71 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,92%
Analyst Name:
Delphine Lee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
107,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:01 BNP Paribas Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.05.26 BNP Paribas Hold Deutsche Bank AG
19.05.26 BNP Paribas Equal Weight Barclays Capital
18.05.26 BNP Paribas Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.05.26 BNP Paribas Halten DZ BANK
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