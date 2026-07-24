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Symbol BA

Jefferies & Company Inc.

Boeing Buy

14:11 Uhr
Boeing Buy
Aktie in diesem Artikel
Boeing Co.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 295 US-Dollar belassen. Mit 180 Flugzeug-Bestellungen auf der Luftfahrtmesse Farnborough habe der US-Flugzeugbauer die 154 Bestellungen des Konkurrenten Airbus übertroffen, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Montag vorliegenden Studie. Bei den Schmalrumpf-Fliegern sei Boeing mit 108 Bestellungen aber hinter Airbus (134) zurückgeblieben./rob/edh/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 17:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.07.2026 / 10:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Boeing Buy

Unternehmen:
Boeing Co.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 295,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 209,52		 Abst. Kursziel*:
40,80%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 212,37		 Abst. Kursziel aktuell:
38,91%
Analyst Name:
Sheila Kahyaoglu 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 283,83

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Boeing Co.

14:11 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
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21.07.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets
20.07.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
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