DAX 25.967 +1,3%ESt50 6.408 +0,8%MSCI World 4.853 +0,1%Top 10 Crypto 8,0740 -0,6%Nas 25.374 +1,0%Bitcoin 54.079 -1,6%Euro 1,1525 -0,2%Öl 84,11 -6,7%Gold 4.060 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 SpaceX A42D4F Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Micron Technology 869020 Bayer BAY001 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester - neues Rekordhoch -- Asiens Börsen letztlich uneins -- Trump setzt auf Verhandlungen mit Iran -- BYD, Xiaomi, Commerzbank, Alibaba, DroneShield, Telekom im Fokus
Top News
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Montagvormittag am Kryptomarkt So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Montagvormittag am Kryptomarkt
Ausblick: HUGO BOSS legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: HUGO BOSS legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Boeing Aktie

Kaufen
Verkaufen
Boeing Aktien-Sparplan
188,62 EUR +0,96 EUR +0,51 %
STU
217,50 USD -3,49 USD -1,58 %
nachbörslich
BTT
finanzen.net zero
Boeing jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 148,21 Mrd. EUR

KGV 87,62 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 850471

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US0970231058

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BA

Jefferies & Company Inc.

Boeing Buy

10:36 Uhr
Boeing Buy
Aktie in diesem Artikel
Boeing Co.
188,62 EUR 0,96 EUR 0,51%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 295 US-Dollar belassen. Das abgelaufene Jahresviertel sei ein voller Erfolg gewesen, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer Studie am Montag. Im Kerngeschäft des Flugzeugbauers hätten sich die Dinge weiter verbessert. Nahezu die Hälfte der für dieses Jahr geplanten Auslieferungen seien im ersten Halbjahr bereits geschehen./rob/bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2026 / 15:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.08.2026 / 15:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Boeing Buy

Unternehmen:
Boeing Co.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 295,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 216,14		 Abst. Kursziel*:
36,49%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 217,50		 Abst. Kursziel aktuell:
35,63%
Analyst Name:
Sheila Kahyaoglu 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 286,60

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Boeing Co.

10:36 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
29.07.26 Boeing Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.07.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets
28.07.26 Boeing Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.07.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Boeing Co.

finanzen.net Freundlicher Handel in New York: Dow Jones letztendlich freundlich
finanzen.net Juli 2026: So schätzen Experten die Boeing-Aktie ein
finanzen.net Boeing Aktie News: Boeing am Freitagabend mit Einbußen
finanzen.net Freundlicher Handel in New York: nachmittags Gewinne im Dow Jones
finanzen.net Dow Jones-Handel aktuell: So entwickelt sich der Dow Jones am Freitagmittag
finanzen.net Boeing Aktie News: Boeing am Nachmittag im Minus
finanzen.net Pluszeichen in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Start fester
finanzen.net Pluszeichen in New York: Dow Jones zum Ende des Donnerstagshandels mit positivem Vorzeichen
MotleyFool Archer Aviation vs. Boeing: Is an Electric Plane Upstart a Better Buy Over an Aerospace Giant in 2026?
Financial Times The return of Boeing
Benzinga Boeing Aircraft Operated by US Government Contractor Linked to Weapons, Drone Transport for Sudan&#39;s RSF: Report
Benzinga QUICK SPARK: Jim Cramer Says Boeing Stock Is &#39;Ready to Run&#39;
New York Times Boeing Reports Loss on $280 Million Hit to Troubled Air Force One Program
Benzinga Boeing Flashes Recovery Signs: Cash Flow Turns Positive, Backlog Hits All-Time High
Zacks Compared to Estimates, Boeing (BA) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
Financial Times Boeing results dragged down by Air Force One refurbishment costs
RSS Feed
Boeing Co. zu myNews hinzufügen