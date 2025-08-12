Boeing Aktie
Marktkap. 150,44 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN 850471
ISIN US0970231058
Symbol BA
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Boeing anlässlich der Auslieferungszahlen für Juli auf "Buy" mit einem Kursziel von 280 US-Dollar belassen. Er sehe bei dem Flugzeugbauer weiterhin nur minimale Einflüsse der Zollpolitik auf die Geschäftstätigkeiten, schrieb Gavin Parsons in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./rob/la/bek
|Unternehmen:
Boeing Co.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 280,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 232,61
|Abst. Kursziel*:
20,37%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 233,50
|Abst. Kursziel aktuell:
19,91%
Analyst Name:
Gavin Parsons
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 240,50
Analysen zu Boeing Co.
|12:11
|Boeing Buy
|UBS AG
|12.08.25
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|05.08.25
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|30.07.25
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.25
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
