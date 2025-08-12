DAX 24.229 +0,9%ESt50 5.380 +0,8%Top 10 Crypto 16,87 +1,8%Dow 44.459 +1,1%Nas 21.682 +1,4%Bitcoin 102.517 -0,4%Euro 1,1730 +0,5%Öl 65,70 -0,6%Gold 3.365 +0,6%
Marktkap. 150,44 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 850471

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US0970231058

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BA

UBS AG

Boeing Buy

12:11 Uhr
Boeing Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Boeing anlässlich der Auslieferungszahlen für Juli auf "Buy" mit einem Kursziel von 280 US-Dollar belassen. Er sehe bei dem Flugzeugbauer weiterhin nur minimale Einflüsse der Zollpolitik auf die Geschäftstätigkeiten, schrieb Gavin Parsons in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./rob/la/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 18:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Boeing Buy

Unternehmen:
Boeing Co.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 280,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 232,61		 Abst. Kursziel*:
20,37%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 233,50		 Abst. Kursziel aktuell:
19,91%
Analyst Name:
Gavin Parsons 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 240,50

*zum Zeitpunkt der Analyse

