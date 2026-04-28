FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Coca-Cola nach Quartalszahlen von 84 auf 86 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Axel Herlinghaus schrieb in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von einem starken Eröffnungsquartal des Getränkeherstellers. Auf dem nordamerikanischen Absatzmarkt ziehe der Umsatz an./rob/bek/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 15:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 15:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Coca-Cola Co.
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
$ 78,44
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
$ 78,65
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Axel Herlinghaus
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 85,50
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Coca-Cola Co.
|17:11
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|15:46
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|14:16
|Coca-Cola Overweight
|Barclays Capital
|13:01
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|12:56
|Coca-Cola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
