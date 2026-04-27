Barclays Capital

Coca-Cola Overweight

08:16 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Coca-Cola auf "Overweight" mit einem Kursziel von 83 US-Dollar belassen. Mit Blick auf die anstehenden Quartalszahlen liege er beim organischen Umsatzwachstum knapp über der Konsensschätzung, während seine Prognose für das Ergebnis je Aktie sich mit dieser decke, schrieb Lauren Lieberman in eine am Dienstagnachmittag vorliegenden Ausblick. Coca-Cola bleibe für sie das beste Beispiel eines wirklich defensiven, hochwertigen Konsumgüterkonzerns./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 12:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 16:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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