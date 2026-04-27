DAX 24.084 -0,2%ESt50 5.860 -0,4%MSCI World 4.634 -0,1%Top 10 Crypto 9,8500 +2,8%Nas 24.887 +0,2%Bitcoin 65.614 -0,6%Euro 1,1691 -0,3%Öl 110,6 +2,1%Gold 4.634 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Siemens 723610 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX startet wenig bewegt -- Asiens Börsen in Rot -- Verdi ruft Deutsche Telekom zu ersten Warnstreiks auf -- BP, Amazon, Tesla, VW, Bayer, QIAGEN im Fokus
Top News
Börsengang mit Buffett-Vorbild: Pershing Square USA-Aktie vor dem Debüt - Darauf sollten Anleger jetzt achten Börsengang mit Buffett-Vorbild: Pershing Square USA-Aktie vor dem Debüt - Darauf sollten Anleger jetzt achten
Börsengang mit Buffett-Vorbild: Pershing Square USA-Aktie vor dem Debüt - Darauf sollten Anleger jetzt achten Börsengang mit Buffett-Vorbild: Pershing Square USA-Aktie vor dem Debüt - Darauf sollten Anleger jetzt achten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Coca-Cola Aktie

Kaufen
Verkaufen
Coca-Cola Aktien-Sparplan
64,65 EUR +0,24 EUR +0,37 %
STU
75,69 USD +0,25 USD +0,33 %
nachbörslich
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 281,33 Mrd. EUR

KGV 23,00 Div. Rendite 2,92%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 850663

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US1912161007

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol KO

Barclays Capital

Coca-Cola Overweight

08:16 Uhr
Coca-Cola Overweight
Aktie in diesem Artikel
Coca-Cola Co.
64,65 EUR 0,24 EUR 0,37%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Coca-Cola auf "Overweight" mit einem Kursziel von 83 US-Dollar belassen. Mit Blick auf die anstehenden Quartalszahlen liege er beim organischen Umsatzwachstum knapp über der Konsensschätzung, während seine Prognose für das Ergebnis je Aktie sich mit dieser decke, schrieb Lauren Lieberman in eine am Dienstagnachmittag vorliegenden Ausblick. Coca-Cola bleibe für sie das beste Beispiel eines wirklich defensiven, hochwertigen Konsumgüterkonzerns./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 12:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 16:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Billion Photos / Shutterstock

Zusammenfassung: Coca-Cola Overweight

Unternehmen:
Coca-Cola Co.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
$ 83,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 75,44		 Abst. Kursziel*:
10,02%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 75,69		 Abst. Kursziel aktuell:
9,66%
Analyst Name:
Lauren Lieberman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 86,60

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Coca-Cola Co.

08:16 Coca-Cola Overweight Barclays Capital
24.04.26 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
22.04.26 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.04.26 Coca-Cola Buy UBS AG
09.04.26 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Coca-Cola Co.

finanzen.net Aktie im Fokus Ausblick: Coca-Cola präsentiert Quartalsergebnisse Ausblick: Coca-Cola präsentiert Quartalsergebnisse
finanzen.net Schwacher Handel: Dow Jones zeigt sich zum Handelsende leichter
finanzen.net Coca-Cola Aktie News: Coca-Cola tendiert am Abend schwächer
BNP Paribas Spotify, Coca-Cola, Verizon, Öl, Rambus, Seagate, Sandisk - Charttechnik mit Harald Weygand
finanzen.net Coca-Cola Aktie News: Coca-Cola am Nachmittag behauptet
finanzen.net Dow Jones aktuell: Dow Jones schließt in der Verlustzone
finanzen.net Schwacher Handel: Dow Jones am Donnerstagnachmittag mit Abgaben
finanzen.net Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones gibt nach
finanzen.net Börse New York in Rot: Dow Jones verliert zum Start
Benzinga Here&#39;s How Much $100 Invested In Coca-Cola Consolidated 10 Years Ago Would Be Worth Today
Zacks Is Coca-Cola Stock a Wise Investment Pre-Q1 Earnings Release?
MotleyFool Better Stock to Buy Right Now: Altria vs. Coca-Cola
MotleyFool Coca-Cola Consolidated: A 6.5/10 Investment Opportunity?
Zacks Exploring Analyst Estimates for Coca-Cola (KO) Q1 Earnings, Beyond Revenue and EPS
MotleyFool Coca-Cola KO Q4 2024 Earnings Call Transcript
Zacks Coca-Cola vs. Monster Beverage: Which Stock Is the Better Investment?
MotleyFool Here's How Much Dividend Income You'd Have Collected If You'd Bought 100 Shares of Coca-Cola 10 Years Ago
RSS Feed
Coca-Cola Co. zu myNews hinzufügen