Coca-Cola Aktie
Marktkap. 281,33 Mrd. EURKGV 23,00 Div. Rendite 2,92%
WKN 850663
ISIN US1912161007
Symbol KO
Coca-Cola Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Coca-Cola auf "Overweight" mit einem Kursziel von 83 US-Dollar belassen. Mit Blick auf die anstehenden Quartalszahlen liege er beim organischen Umsatzwachstum knapp über der Konsensschätzung, während seine Prognose für das Ergebnis je Aktie sich mit dieser decke, schrieb Lauren Lieberman in eine am Dienstagnachmittag vorliegenden Ausblick. Coca-Cola bleibe für sie das beste Beispiel eines wirklich defensiven, hochwertigen Konsumgüterkonzerns./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 12:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 16:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Billion Photos / Shutterstock
Zusammenfassung: Coca-Cola Overweight
|Unternehmen:
Coca-Cola Co.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
$ 83,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 75,44
|Abst. Kursziel*:
10,02%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 75,69
|Abst. Kursziel aktuell:
9,66%
|
Analyst Name:
Lauren Lieberman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 86,60
*zum Zeitpunkt der Analyse
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