FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Commerzbank von 7,50 auf 8,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit der DZ Bank gebe es nun ein "new kid on the block", schrieb Analyst Tobias Lukesch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach einem Bericht, der für neue Übernahmespekulation gesorgt hatte. In der Vergangenheit wurden immer wieder mögliche Interessenten für die Commerzbank gehandelt./ag/mis