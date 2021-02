Aktie in diesem Artikel Commerzbank 5,12 EUR

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Commerzbank nach weitgehend erwartungsgemäßen Zahlen zum vierten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 6 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er warte nun auf Details zur Strategie 2024. Alles hänge nun an der Erfüllung der Ziele./tih/ag