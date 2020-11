Aktie in diesem Artikel Commerzbank 4,36 EUR

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Commerzbank vor Quartalszahlen von 5,30 auf 5,10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die erneuten Lockdown-Maßnahmen in Europa unterstrichen seine vorsichtige Einschätzung der Aktie, schrieb Analyst Andrew O'Flaherty in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Bisher hätten die Konkurrenten mit ihren Geschäftsresultaten die Konsenserwartungen übertroffen. Doch die Commerzbank habe vergleichsweise geringe Rückstellungen und würde unter einem längeren Abschwung überdurchschnittlich leiden./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2020 / 04:10 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.