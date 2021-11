Aktie in diesem Artikel Commerzbank 6,58 EUR

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Commerzbank von 5,30 auf 7,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die deutlichen Kursgewinne der Aktie seien wohl weitgehend den steigenden Zinskurven geschuldet, schrieb Analyst Daniele Brupbacher in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er hob aufgrund höherer Ertragserwartungen seine Ergebnisschätzungen (EPS) für die Jahre bis 2023 deutlich an, hält Chancen und Risiken der Aktie auf dem derzeitigen Kursniveau aber für ausgeglichen./gl/ck