NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Commerzbank-Aktie auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 4 Euro belassen. Analystin Anke Reingen aktualisierte in einer am Freitag vorliegenden Studie ihre Schätzungen und ihr Bewertungsmodell für die Bank vor deren Bekanntgabe der Quartalszahlen./edh/bek